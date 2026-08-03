Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- В первом раунде Блинкова уступила Ребекке Шрамковой из Словакии со счетом 3:6, 3:6.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В первом раунде Блинкова, занимающая 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила 141-й ракетке мира Ребекке Шрамковой из Словакии со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.
Во втором круге Шрамкова встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной на турнире под 15-м номером.