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Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Торонто - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Теннис
 
21:57 03.08.2026
Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Торонто

Блинкова не смогла выйти во второй раунд турнира WTA 1000 в Торонто

© HKTennisOpenРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© HKTennisOpen
Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • В первом раунде Блинкова уступила Ребекке Шрамковой из Словакии со счетом 3:6, 3:6.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В первом раунде Блинкова, занимающая 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила 141-й ракетке мира Ребекке Шрамковой из Словакии со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.
Во втором круге Шрамкова встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной на турнире под 15-м номером.
Теннис - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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ТеннисСпортАнна БлинковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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