Краткий пересказ от РИА ИИ Дима Билан представил свое новое шоу «Твой №1» на площадке «ВТБ Арена» в Москве, собрав 35 тысяч зрителей.

Зрители из фан-зоны и танцпола жаловались в соцсетях на то, что из-за конструкции и высоты сцены они не видели артиста и само шоу.

Билан заявил, что шоу стало первым масштабным инновационным концертом и своего рода экспериментом, и он вместе с командой разберет все нюансы и недочеты, чтобы найти решение, которое обеспечит хороший обзор для всех зон.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дима Билан в ответ на критику после своего концерта в Москве заявил, что его шоу стало первым масштабным инновационным концертом и своего рода экспериментом, поэтому определенные риски и недочеты были неизбежны, отметив, что он и его команда уже ищут решение, которое сохранит технологичность и обеспечит хороший обзор для всех.

В минувшую пятницу Билан представил свое новое шоу "Твой №1" на площадке " ВТБ Арена " в Москве, собрав 35 тысяч зрителей. Как передавал корреспондент РИА Новости, в центре стадиона был размещен интерактивный подиум высотой шесть метров, который стал причиной критики публики. Зрители из фан-зоны и танцпола массово начали жаловаться в соцсетях на то, что из-за конструкции и высоты сцены они не видели артиста и само шоу.

Как отметил артист, 31 июля был представлен первый в своем роде инновационный концерт такого масштаба. По его словам, подобного опыта еще не было в музыкальной индустрии.

"Конечно, у любого нового формата есть свои особенности. Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Билан отметил, что он и его команда обязательно разберут все нюансы и недочеты, чтобы найти решение, которое позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон.

"Для меня это принципиально важно. Ведь движение вперед - это не только способность придумать и воплотить новое, но и умение слышать друг друга, честно обсуждать непростые моменты и делать правильные выводы. Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю", - добавил артист.

Кроме того, Билан поблагодарил всех, кто пришел на его новое шоу и стал свидетелем этого эксперимента. Артист подчеркнул, что никогда не выходит на сцену вполсилы и всегда отдается процессу и публике на максимум.

"Если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю это не меньше вас. Для меня принципиально важно признать, что впечатление каждого зрителя должно быть полноценным независимо от того, в какой части площадки он находился", - отметил он.

"Этот вечер получился разным, вызвал множество разных эмоций и точно никого не оставил равнодушным. Но именно такие события и становятся частью истории - не бесшумно и незаметно, а громко, смело и по-настоящему", - заключил артист.