Силы ПВО ночью уничтожили 131 украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 2 августа т.г. до 7.00 мск 3 августа т.г. дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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