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КСИР заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом - РИА Новости, 03.08.2026
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13:23 03.08.2026 (обновлено: 13:24 03.08.2026)
КСИР заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

КСИР заявил о сбитом ПВО над Ормузским проливом американском беспилотнике M-9

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока после заявлений американского Центрального командования о проведении атак на Иран.
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.
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"Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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1 августа, 22:59
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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