Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.
- Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока после заявлений американского Центрального командования о проведении атак на Иран.
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.
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"Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.