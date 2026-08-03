Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 03.08.2026 (обновлено: 02:35 03.08.2026)
Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

Бернем пообещал безжалостно снижать число прибывающих на лодках мигрантов

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут «безжалостно» снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.
  • Энди Бернем также сообщил о планах Лондона в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут "безжалостно" снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.
По данным газеты Times, с 20 июля, когда Бернем вступил в должность, в страну на лодках прибыли более двух тысяч мигрантов.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Оппозиция Венгрии пообещала Мадьяру по сырку за каждого найденного мигранта
15 июня, 18:12
"Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен", - заявил он, говоря о пребывающих нелегальных мигрантах в страну, видеофрагмент речи опубликовала газета Guardian.
При этом, по словам премьера, власти также должны создать безопасные маршруты.
Бернем добавил, что Лондон планирует в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша.
«
"Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролирует. Нам нужно вернуть контроль над границей", - подчеркнул Бернем.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
СМИ: Британия готовит программу для легального приема в страну беженцев
27 июня, 05:50
 
В миреЛа-МаншЛондонЭнди Бернем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала