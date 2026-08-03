Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут "безжалостно" снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.

При этом, по словам премьера, власти также должны создать безопасные маршруты.

"Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролирует. Нам нужно вернуть контроль над границей", - подчеркнул Бернем.

В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.