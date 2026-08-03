Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Белый Колодезь - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 03.08.2026 (обновлено: 15:34 03.08.2026)
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Белый Колодезь

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Белого Колодезя в Харьковской области

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области.
  • В поздравительной телеграмме Белоусов отметил вклад личного состава в успешное выполнение боевой задачи.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Белого Колодезя в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
Подразделения группировки войск Север освободили Белый Колодезь и Устиновку
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сообщении.
Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта.
"Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи. В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад", - приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы.
Боевая работа по установлению контроля над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Минобороны рассказало о двух освобожденных населенных пунктах под Харьковом
Вчера, 12:36
Министр добавил, что в упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие соединений, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей.
"Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала