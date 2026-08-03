Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Белый Колодезь

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области.

В поздравительной телеграмме Белоусов отметил вклад личного состава в успешное выполнение боевой задачи.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Белого Колодезя в Харьковской области

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сообщении

Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта.

"Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи. В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад", - приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы.

Министр добавил, что в упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие соединений, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей.