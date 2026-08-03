Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Белый Колодезь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области.
- В поздравительной телеграмме Белоусов отметил вклад личного состава в успешное выполнение боевой задачи.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Белого Колодезя в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области", - говорится в сообщении.
Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта.
"Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи. В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад", - приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы.
Министр добавил, что в упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие соединений, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей.
"Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18