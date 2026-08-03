После атак ВСУ 12 жителей Белгородской области находятся в реанимации

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Двенадцать жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак ВСУ за последнее время, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего лечение в больницах продолжают 134 человека, сообщило региональное правительство.

"Всего в медицинских учреждения области продолжают лечение 134 пациента, пострадавших от ударов ВСУ, 12 из которых – дети. В тяжелом состоянии находятся 12 взрослых пациентов, они помещены в реанимационные отделения", - говорится в канале правительства на платформе " Макс ".

Уточняется, что состояние остальных, включая двух детей, раненых в воскресенье в Валуйском округе, медики характеризуют как средней степени тяжести. В правительстве отметили, что показаний для перевода пациентов в федеральные медицинские центры сейчас нет, но при ухудшении состояния будет организована транспортировка.