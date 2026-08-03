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После атак ВСУ 12 жителей Белгородской области находятся в реанимации - РИА Новости, 03.08.2026
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13:56 03.08.2026
После атак ВСУ 12 жителей Белгородской области находятся в реанимации

Двенадцать белгородцев находятся в реанимации после недавних атак ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В медицинских учреждениях Белгородской области продолжают лечение 134 пациента, пострадавших от ударов ВСУ.
  • Двенадцать взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
  • За прошедшие выходные дни в результате атак со стороны Украины в регионе получили ранения 32 мирных жителя, еще четыре человека, включая одного ребенка, погибли.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Двенадцать жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак ВСУ за последнее время, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего лечение в больницах продолжают 134 человека, сообщило региональное правительство.
«

"Всего в медицинских учреждения области продолжают лечение 134 пациента, пострадавших от ударов ВСУ, 12 из которых – дети. В тяжелом состоянии находятся 12 взрослых пациентов, они помещены в реанимационные отделения", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".

Уточняется, что состояние остальных, включая двух детей, раненых в воскресенье в Валуйском округе, медики характеризуют как средней степени тяжести. В правительстве отметили, что показаний для перевода пациентов в федеральные медицинские центры сейчас нет, но при ухудшении состояния будет организована транспортировка.
"Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за прошедшие выходные дни в результате атак со стороны Украины в регионе получили ранения 32 мирных жителя. Еще четыре, в числе которых один ребенок, погибли", - сказано в сообщении.
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