После атак ВСУ 12 жителей Белгородской области находятся в реанимации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В медицинских учреждениях Белгородской области продолжают лечение 134 пациента, пострадавших от ударов ВСУ.
- Двенадцать взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
- За прошедшие выходные дни в результате атак со стороны Украины в регионе получили ранения 32 мирных жителя, еще четыре человека, включая одного ребенка, погибли.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Двенадцать жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак ВСУ за последнее время, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего лечение в больницах продолжают 134 человека, сообщило региональное правительство.
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"Всего в медицинских учреждения области продолжают лечение 134 пациента, пострадавших от ударов ВСУ, 12 из которых – дети. В тяжелом состоянии находятся 12 взрослых пациентов, они помещены в реанимационные отделения", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что состояние остальных, включая двух детей, раненых в воскресенье в Валуйском округе, медики характеризуют как средней степени тяжести. В правительстве отметили, что показаний для перевода пациентов в федеральные медицинские центры сейчас нет, но при ухудшении состояния будет организована транспортировка.
"Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за прошедшие выходные дни в результате атак со стороны Украины в регионе получили ранения 32 мирных жителя. Еще четыре, в числе которых один ребенок, погибли", - сказано в сообщении.
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