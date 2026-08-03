В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области боец самообороны и мирный житель ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
- Боец самообороны получил осколочное ранение плеча в поселке Октябрьский, его состояние удовлетворительное.
- Атакам дронов ВСУ подвергались несколько населенных пунктов в Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Боец самообороны и мирный житель ранены в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
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"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали два мирных жителя. В поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА боец самообороны получил осколочное ранение плеча. Первая медицинская помощь оказана. Состояние удовлетворительное. Он доставлен в городскую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в Белгородском округе на участке автодороги Таврово - Шагаровка от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Бригадой "скорой" ему оказана помощь, пострадавший от госпитализации отказался.
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