В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ

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"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали два мирных жителя. В поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА боец самообороны получил осколочное ранение плеча. Первая медицинская помощь оказана. Состояние удовлетворительное. Он доставлен в городскую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".