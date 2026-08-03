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В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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12:25 03.08.2026 (обновлено: 12:27 03.08.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ

В Белгородской области боец самообороны и житель пострадали при атаках БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области боец самообороны и мирный житель ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
  • Боец самообороны получил осколочное ранение плеча в поселке Октябрьский, его состояние удовлетворительное.
  • Атакам дронов ВСУ подвергались несколько населенных пунктов в Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Боец самообороны и мирный житель ранены в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
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"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали два мирных жителя. В поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА боец самообороны получил осколочное ранение плеча. Первая медицинская помощь оказана. Состояние удовлетворительное. Он доставлен в городскую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

В сообщении добавили, что в Белгородском округе на участке автодороги Таврово - Шагаровка от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Бригадой "скорой" ему оказана помощь, пострадавший от госпитализации отказался.
По данным оперштаба, атакам дронон ВСУ подвергались села Бессоновка, Бочковка, Новая Нелидовка и поселок Новосадовый Белгородского округа, село Сергиевка Краснояружского округа, город Шебекино, село Первое Цепляево Шебекинского округа и поселок Ракитное Ракитянского округа.
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