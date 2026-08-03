В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

«

"В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил множественные осколочные ранения тела. В тяжелом состоянии бригада "скорой" доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".