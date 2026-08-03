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В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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09:57 03.08.2026 (обновлено: 10:01 03.08.2026)
В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ на дом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил множественные осколочные ранения.
  • У села Новая Нелидовка дрон ударил по автомобилю, пострадали мужчина и женщина.
  • В Шебекинском округе в селе Белянка от взрыва FPV-дрона повреждена крыша частного дома, в Козьмодемьяновке дрон атаковал соцобъект, в Шебекино при детонации дрона поврежден гараж.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на частный дом и автомобиль в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил множественные осколочные ранения тела. В тяжелом состоянии бригада "скорой" доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

В оперштабе добавили, что у села Новая Нелидовка дрон ударил по автомобилю. Мужчину и женщину с множественными осколочными ранениями бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, машина уничтожена огнем.
По данным оперштаба, в Шебекинском округе в селе Белянка от взрыва FPV-дрона повреждена крыша частного дома. В Козьмодемьяновке дрон атаковал соцобъект, второй БПЛА пробил кровлю частного дома. В Шебекино при детонации дрона поврежден гараж.
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