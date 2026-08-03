Бельгия в июле полностью зависела от поставок российского СПГ, пишет Belga

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России.

Поставки СПГ в Бельгию из других стран сократились более чем на 40% по сравнению с июлем прошлого года на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.

Россия экспортировала в Бельгию около 0,4 миллиона тонн СПГ.

БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России после резкого сокращения поставок из других стран на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив, сообщает агентство Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России после резкого сокращения поставок из других стран на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив, сообщает агентство Belga

"В июле Бельгия полностью зависела от России в импорте сжиженного природного газа (СПГ), поскольку война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу", - говорится в сообщении агентства.

Речь идет именно о поставках сжиженного природного газа, который доставляется морскими танкерами. При этом Бельгия продолжала получать природный газ по трубопроводам из Норвегии и Великобритании.

По имеющимся данным, общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле сократился в целом более чем на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Единственным поставщиком сжиженного газа при этом оказалась Россия, которая экспортировала в королевство около 0,4 миллиона тонн СПГ.

Как поясняет агентство, европейские компании этим летом практически отказались закупать дополнительные партии СПГ для заполнения подземных хранилищ к зимнему отопительному сезону из-за сохраняющихся высоких цен, что грозит серьезным отложенным энергетическим кризисом. Одновременно конфликт на Ближнем Востоке и перебои с проходом судов через Ормузский пролив резко ограничили поставки из Катара и от других производителей Персидского залива. В результате покупатели были вынуждены активнее обращаться к российскому газу.

Еще в прошлом году Бельгия получала СПГ не только из России, но и из других стран. В частности, около 16% бельгийского импорта СПГ приходилось на Катар, однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке именно катарские поставки оказались наиболее уязвимыми. При этом Россия уже являлась крупнейшим поставщиком СПГ для Бельгии, а ее доля продолжала расти и в 2026 году.

Ситуация осложняет реализацию энергетической стратегии Еврокомиссии, нацеленной на полный отказ от российских энергоресурсов. Несмотря на введенный запрет на новые краткосрочные закупки российского СПГ и решение полностью отказаться от его импорта в рамках долгосрочных контрактов с 2027 года, Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС после США, а европейский импорт российского сжиженного газа в этом году продолжает расти, несмотря на недовольство Брюсселя.