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Женщину, пропавшую неделю назад в Барнауле, нашли живой - РИА Новости, 03.08.2026
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09:08 03.08.2026
Женщину, пропавшую неделю назад в Барнауле, нашли живой

Пропавшую в Барнауле в ночь на 28 июля женщину нашли живой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшую в Барнауле 39-летнюю Анну Войткевич нашли живой.
  • По словам дочери, женщину нашел рыбак в районе озера, и сейчас она находится дома со своей семьей.
БАРНАУЛ, 3 авг – РИА Новости. Пропавшую неделю назад в Барнауле 39-летнюю Анну Войткевич нашли живой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
Информация о пропаже 39-летней женщины появилась в барнаульских пабликах. Ее дочь сообщила, что Анна Войткевич исчезла в ночь на 28 июля, с тех пор на связь не выходит. По словам девушки, за месяц до происшествия Войткевич сильно избил сожитель. Дочь написала заявление в полицию, стражи порядка начали оперативно-разыскные мероприятия.
«
“Найдена, жива”, - сообщили в пресс-службе МВД, подчеркнув, что комментировать обстоятельства не будут.
Дочь сообщила в местных пабликах, что мать нашел рыбак в кустах в районе озера. Якобы женщина сбежала от сожителя, который в очередной раз ее избил, что происходило дальше - она не помнит. Сейчас, по словам дочери, Войткевич находится дома со своей семьей.
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