Женщину, пропавшую неделю назад в Барнауле, нашли живой

Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавшую в Барнауле 39-летнюю Анну Войткевич нашли живой.

По словам дочери, женщину нашел рыбак в районе озера, и сейчас она находится дома со своей семьей.

БАРНАУЛ, 3 авг – РИА Новости. Пропавшую неделю назад в Барнауле 39-летнюю Анну Войткевич нашли живой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.

Информация о пропаже 39-летней женщины появилась в барнаульских пабликах. Ее дочь сообщила, что Анна Войткевич исчезла в ночь на 28 июля, с тех пор на связь не выходит. По словам девушки, за месяц до происшествия Войткевич сильно избил сожитель. Дочь написала заявление в полицию, стражи порядка начали оперативно-разыскные мероприятия.

« “Найдена, жива”, - сообщили в пресс-службе МВД, подчеркнув, что комментировать обстоятельства не будут.