Балицкий рассказал об отключениях электроснабжения в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области произошло массовое отключение электроснабжения.
- Аварийные бригады работают на местах, сроки восстановления зависят от оперативной обстановки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения, аварийные бригады работают на местах, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения работ на местах.