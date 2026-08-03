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Балицкий рассказал об отключениях электроснабжения в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2026
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22:59 03.08.2026
Балицкий рассказал об отключениях электроснабжения в Запорожской области

Балицкий: в населенных пунктах Запорожской области отключили электричество

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области произошло массовое отключение электроснабжения.
  • Аварийные бригады работают на местах, сроки восстановления зависят от оперативной обстановки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения, аварийные бригады работают на местах, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения работ на местах.
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