Таможенники нашли необычный сувенир у россиянина, вернувшегося из Вьетнама

Краткий пересказ от РИА ИИ Новосибирские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в багаже россиянина, прибывшего из Вьетнама.

Экспертиза подтвердила, что чучело принадлежит к семейству крокодиловых и подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

Возбуждено два административных дела, россиянину грозит штраф и конфискация чучела.

ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Новосибирские таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама, сообщила пресс-служба региональной таможенной службы.

По данным ведомства, находку обнаружили при выборочном контроле ручной клади в рентген-машине. В сумке мужчины лежало чучело рептилии весом около 400 грамм.

© Фото : Сибирское таможенное управление Чучело сиамского крокодила, обнаруженное в багаже 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама © Фото : Сибирское таможенное управление Чучело сиамского крокодила, обнаруженное в багаже 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама

"Экспертиза подтвердила, что это редкое пресмыкающееся принадлежит к семейству крокодиловых и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Для законного перемещения таких товаров требуется подача пассажирской таможенной декларации с разрешительными документами от уполномоченных органов", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал таможенникам, что купил крокодила в сувенирном магазине в Нячанге и не знал, что его нужно оформлять специальным образом.