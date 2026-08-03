Таможенники нашли необычный сувенир у россиянина, вернувшегося из Вьетнама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новосибирские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в багаже россиянина, прибывшего из Вьетнама.
- Экспертиза подтвердила, что чучело принадлежит к семейству крокодиловых и подпадает под действие Конвенции СИТЕС.
- Возбуждено два административных дела, россиянину грозит штраф и конфискация чучела.
ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Новосибирские таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама, сообщила пресс-служба региональной таможенной службы.
По данным ведомства, находку обнаружили при выборочном контроле ручной клади в рентген-машине. В сумке мужчины лежало чучело рептилии весом около 400 грамм.
© Фото : Сибирское таможенное управлениеЧучело сиамского крокодила, обнаруженное в багаже 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама
Чучело сиамского крокодила, обнаруженное в багаже 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама
"Экспертиза подтвердила, что это редкое пресмыкающееся принадлежит к семейству крокодиловых и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Для законного перемещения таких товаров требуется подача пассажирской таможенной декларации с разрешительными документами от уполномоченных органов", - говорится в сообщении.
Мужчина рассказал таможенникам, что купил крокодила в сувенирном магазине в Нячанге и не знал, что его нужно оформлять специальным образом.
Возбуждено два административных дела по статьям "недекларирование товаров" и "несоблюдение запретов и ограничений", отметили в ведомстве. Теперь новосибирцу грозит штраф и конфискация чучела.
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