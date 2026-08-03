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В Азовской больнице прокомментировали заражение ребенка ВИЧ и гепатитом - РИА Новости, 03.08.2026
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20:45 03.08.2026
В Азовской больнице прокомментировали заражение ребенка ВИЧ и гепатитом

Главврач Бридковский: следствие установит, где девочка заразилась ВИЧ

© Fotolia / spflaumЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / spflaum
Забор крови. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Азовской городской больнице Ростовской области и других организациях проходило лечение ребенка, зараженного ВИЧ и гепатитом С.
  • Главврач больницы Вадим Бридковский сообщил, что сейчас идут мероприятия по установлению места заражения.
  • Следственным отделом МВД России Азовским возбуждено уголовное дело по факту заражения ребенка ВИЧ-инфекцией.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Следственные мероприятия призваны установить, где именно ребенок, проходивший лечение в Азовской городской больнице Ростовской области и в других организациях, заразился ВИЧ и гепатитом С, сообщил РИА Новости главврач больницы Вадим Бридковский.
Ранее ряд СМИ писал, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова во время лечения от кишечной инфекции. Минздрав региона провел в больнице внеплановую проверку. Их организовали также Росздравнадзор и прокуратура.
"Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице (Азова). Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях", - сказал Бридковский.
Он добавил, что больница сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, министерством здравоохранения Ростовской области, следственными органами, поскольку "мы как никто другой заинтересованы в установке правды, что произошло два года назад".
В настоящее время следственным отделом МВД России Азовский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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