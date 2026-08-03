В Азовской больнице прокомментировали заражение ребенка ВИЧ и гепатитом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Азовской городской больнице Ростовской области и других организациях проходило лечение ребенка, зараженного ВИЧ и гепатитом С.

Главврач больницы Вадим Бридковский сообщил, что сейчас идут мероприятия по установлению места заражения.

Следственным отделом МВД России Азовским возбуждено уголовное дело по факту заражения ребенка ВИЧ-инфекцией.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Следственные мероприятия призваны установить, где именно ребенок, проходивший лечение в Азовской городской больнице Ростовской области и в других организациях, заразился ВИЧ и гепатитом С, сообщил РИА Новости главврач больницы Вадим Бридковский.

Ранее ряд СМИ писал, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова во время лечения от кишечной инфекции. Минздрав региона провел в больнице внеплановую проверку. Их организовали также Росздравнадзор и прокуратура.

"Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице (Азова). Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях", - сказал Бридковский.

Он добавил, что больница сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, министерством здравоохранения Ростовской области, следственными органами, поскольку "мы как никто другой заинтересованы в установке правды, что произошло два года назад".