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В Ростовской области возбудили дело из-за заражения ребенка ВИЧ - РИА Новости, 03.08.2026
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14:41 03.08.2026 (обновлено: 15:22 03.08.2026)
В Ростовской области возбудили дело из-за заражения ребенка ВИЧ

МВД возбудило дело из-за заражения ребенка ВИЧ в ростовском Азове

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ-инфекцией.
  • Следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ-инфекцией, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального ГУ МВД.
Ранее СМИ писали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в городской больнице в Азове после лечения от кишечной инфекции. Минздрав региона провел внеплановую проверку. Ее также организовали Росздравнадзор и прокуратура.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 122 УК России ("Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ростовский Минздрав пообещал оказать медицинскую помощь пострадавшей девочке.
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