В Ростовской области возбудили дело из-за заражения ребенка ВИЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ-инфекцией.
- Следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ-инфекцией, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального ГУ МВД.
Ранее СМИ писали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в городской больнице в Азове после лечения от кишечной инфекции. Минздрав региона провел внеплановую проверку. Ее также организовали Росздравнадзор и прокуратура.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 122 УК России ("Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ростовский Минздрав пообещал оказать медицинскую помощь пострадавшей девочке.