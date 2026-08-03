В Ростовской области возбудили дело из-за заражения ребенка ВИЧ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ-инфекцией, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 122 УК России ("Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.