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Число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до двух - РИА Новости, 03.08.2026
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09:07 03.08.2026 (обновлено: 09:14 03.08.2026)
Число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до двух

Авдеев: число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до 2

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара БПЛА по складскому комплексу в Собинском округе пострадал молодой мужчина, его доставляют в больницу.
  • Есть еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта с незначительным повреждением ноги, госпитализация не требуется.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о втором пострадавшем в результате удара БПЛА по складскому комплексу в Собинском округе: пострадала женщина из соседнего населенного пункта, госпитализация не требуется.
Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки БПЛА пострадал молодой мужчина, его доставляют в больницу.
"Еще одна пострадавшая – женщина из соседнего населенного пункта, незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
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