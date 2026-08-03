Число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до двух

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о втором пострадавшем в результате удара БПЛА по складскому комплексу в Собинском округе: пострадала женщина из соседнего населенного пункта, госпитализация не требуется.