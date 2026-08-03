Число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до двух

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара БПЛА по складскому комплексу в Собинском округе пострадал молодой мужчина, его доставляют в больницу.
- Есть еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта с незначительным повреждением ноги, госпитализация не требуется.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о втором пострадавшем в результате удара БПЛА по складскому комплексу в Собинском округе: пострадала женщина из соседнего населенного пункта, госпитализация не требуется.
Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки БПЛА пострадал молодой мужчина, его доставляют в больницу.
"Еще одна пострадавшая – женщина из соседнего населенного пункта, незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
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