В АТОР дали рекомендации россиянам, отдыхающим в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ Ассоциация туроператоров России рекомендовала российским туристам в Таиланде не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов и всегда быть на связи.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи, порекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в понедельник министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке заявил журналистам, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны. По его словам государство полно решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных преступлений в будущем.

"Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего - не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи", - сказали в АТОРе.

Как отметили в ассоциации, российские туроператоры оценили инициативу правительства Таиланда по повышению мер безопасности как важную и способствующую укреплению репутации страны как безопасного туристического направления.

Так, опыт туроператоров, отправляющих ежегодно сотни тысяч российских путешественников в Королевство подтверждает в целом спокойную ситуацию на курортах Таиланда. При этом инциденты, связанные с криминалом, здесь крайне редки, но, как и в любой другой стране, их невозможно исключить полностью, добавили в АТОР.

Там также подчеркнули, что в период с января по июль российский турпоток в Таиланд достиг цифры в 1,1 миллиона визитов.