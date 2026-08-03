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В АТОР дали рекомендации россиянам, отдыхающим в Таиланде - РИА Новости, 03.08.2026
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12:41 03.08.2026
В АТОР дали рекомендации россиянам, отдыхающим в Таиланде

АТОР советует россиянам в Таиланде не отходить от курортных центров без гидов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗакат на пляже Паттайи
Закат на пляже Паттайи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Закат на пляже Паттайи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассоциация туроператоров России рекомендовала российским туристам в Таиланде не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов и всегда быть на связи.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи, порекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в понедельник министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке заявил журналистам, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны. По его словам государство полно решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных преступлений в будущем.
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"Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего - не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи", - сказали в АТОРе.
Как отметили в ассоциации, российские туроператоры оценили инициативу правительства Таиланда по повышению мер безопасности как важную и способствующую укреплению репутации страны как безопасного туристического направления.
Так, опыт туроператоров, отправляющих ежегодно сотни тысяч российских путешественников в Королевство подтверждает в целом спокойную ситуацию на курортах Таиланда. При этом инциденты, связанные с криминалом, здесь крайне редки, но, как и в любой другой стране, их невозможно исключить полностью, добавили в АТОР.
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Там также подчеркнули, что в период с января по июль российский турпоток в Таиланд достиг цифры в 1,1 миллиона визитов.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
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ТаиландПаттайяБангкокАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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