В АТОР рассказали, как сэкономить на путешествии

Краткий пересказ от РИА ИИ Акции раннего бронирования туров могут помочь сэкономить путешественникам порядка 60–70%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Акции раннего бронирования на следующее лето стартуют в августе и делятся на несколько этапов, причем самая большая скидка ждет туристов до конца января.

При раннем бронировании туристам не требуется оплачивать поездку целиком, необходимо внести предоплату, а оставшуюся сумму перечислить за несколько недель до вылета.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Акции раннего бронирования туров могут помочь сэкономить путешественникам порядка 60-70%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Раннее бронирование эксперты рынка называют единственным беспроигрышным и самым выгодным вариантом экономии. Бронируя тур за много месяцев до поездки, можно выиграть в цене до 60–70%", - говорится в сообщении.

По их словам, акции раннего бронирования на следующее лето стартуют в августе и делятся на несколько этапов. Так, самый большая скидка ждет туристов до конца января. "Второй этап завершается в конце февраля, а третий, финальный, – в марте", - цитирует АТОР туроператора "Русский экспресс".

В ассоциации подчеркнули, что с каждым этапом размер скидки уменьшается на 5-15 процентных пунктов, а отдельные отели могут закрыть продажи по сниженным тарифам уже после первого этапа, если выделенные номера заканчиваются.

Там отметили, что при раннем бронировании туристам не требуется оплачивать поездку целиком. Необходимо внести предоплату, а оставшуюся сумму перечислить за несколько недель до вылета.