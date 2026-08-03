В Херсонской области мирный житель погиб, 23 пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области погиб один мирный житель и пострадали 23 человека в результате атак ВСУ.

Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 76 беспилотников ВСУ в Херсонской области.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах Херсонской области.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 23 пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Над территорией Херсонской области силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 76 вражеских беспилотников. В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали", - написал Сальдо в канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что в Великой Кардашинке при сбросе боеприпаса с БПЛА погиб мужчина. В Каховке ранены женщина и шесть мужчин. В Алешках пострадали две женщины и два мужчины. В Таврийске ранена женщина. В Казачьих Лагерях при детонации мины пострадали женщина и мужчина. На дороге Раденск — Великие Копани при подрыве трактора на мине ранена женщина. В Великих Копанях при ударе БПЛА пострадали женщина и мужчина.

Кроме того, по данным Сальдо, в Чаплинке ранен мужчина. В Новой Каховке ранены двое мужчин, оба госпитализированы. В Садовом Голопристанского района ранена женщина, от госпитализации она отказалась. В Голой Пристани ранен мужчина, он госпитализирован. В Подо-Калиновке Алешкинского района ранен мужчина, он также госпитализирован.

Губернатор отметил, что на территории региона саперами обнаружены и обезврежены шесть взрывоопасных предметов, также уничтожены два ранее обнаруженных боеприпаса.