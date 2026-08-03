Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области мирный житель погиб, 23 пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 03.08.2026 (обновлено: 22:13 03.08.2026)
В Херсонской области мирный житель погиб, 23 пострадали при атаках ВСУ

В Херсонской области один мирный житель погиб, 23 пострадали при атаках ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области погиб один мирный житель и пострадали 23 человека в результате атак ВСУ.
  • Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 76 беспилотников ВСУ в Херсонской области.
  • Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах Херсонской области.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 23 пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Над территорией Херсонской области силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 76 вражеских беспилотников. В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Белгородской области ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона ВСУ
Вчера, 20:21
Глава региона уточнил, что в Великой Кардашинке при сбросе боеприпаса с БПЛА погиб мужчина. В Каховке ранены женщина и шесть мужчин. В Алешках пострадали две женщины и два мужчины. В Таврийске ранена женщина. В Казачьих Лагерях при детонации мины пострадали женщина и мужчина. На дороге Раденск — Великие Копани при подрыве трактора на мине ранена женщина. В Великих Копанях при ударе БПЛА пострадали женщина и мужчина.
Кроме того, по данным Сальдо, в Чаплинке ранен мужчина. В Новой Каховке ранены двое мужчин, оба госпитализированы. В Садовом Голопристанского района ранена женщина, от госпитализации она отказалась. В Голой Пристани ранен мужчина, он госпитализирован. В Подо-Калиновке Алешкинского района ранен мужчина, он также госпитализирован.
Губернатор отметил, что на территории региона саперами обнаружены и обезврежены шесть взрывоопасных предметов, также уничтожены два ранее обнаруженных боеприпаса.
"Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Аскании-Нова, Бехтерах, Великих Копанях, Дружном, Зеленом, Каменке, Каховке, Костогрызове, Круглозерке, Марьяновке, Новой Каховке (в том числе квартира в многоквартирном доме), Новой Маячке, Новоалексеевке, Нововладимировке, Подовом, Садовом, Скадовске, Старой Маячке, Старолукьяновке, Степном, Таврийске и Чаплинке", - добавил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонская областьКаховкаНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала