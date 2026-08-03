В Белгородской области в первые дни августа сбили более 50 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние два месяца число атак увеличилось более чем вдвое.
- С 1 по 2 августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия БпС бригады «БАРС-Белгород» сбили 54 вражеских беспилотника.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ за последние два месяца нарастили вдвое число атак, только за первые два дня августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия БпС бригады "БАРС-Белгород" сбили 54 вражеских беспилотника, заявил врио губернатора Александр Шуваев, отметив, что по этому направлению ведется большая работа каждый день.
"За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак... Расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады "БАРС-Белгород" только за период с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских беспилотника", - написал он в канале на платформе "Макс".
Также Шуваев поблагодарил батальон, отражающий атаки, за службу.
"Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно", - отметил он.
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