В Белгородской области в первые дни августа сбили более 50 БПЛА

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ за последние два месяца нарастили вдвое число атак, только за первые два дня августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия БпС бригады "БАРС-Белгород" сбили 54 вражеских беспилотника, заявил врио губернатора Александр Шуваев, отметив, что по этому направлению ведется большая работа каждый день.