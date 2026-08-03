В ДНР при атаках ВСУ за сутки пострадали два мирных жителя

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.