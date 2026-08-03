В ДНР при атаках ВСУ за сутки пострадали два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки.
- За сутки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение, легковой и грузовой автомобили.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 02.08.2026 по 00.00 03.08.2026 года 14 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц", – говорится в сообщении Telegram-канала управления.
В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение, легковой и грузовой автомобили.
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