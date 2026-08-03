Во Владимирской области БПЛА атаковали складской комплекс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Собинском округе Владимирской области БПЛА атаковал складской комплекс.
- Есть разрушения и пожар, люди эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Складской комплекс атакован БПЛА в Собинском округе Владимирской области, есть разрушения и пожар, люди эвакуированы, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что люди эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
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