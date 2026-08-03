В Китае хотят использовать ядерную бомбу для уничтожения астероидов

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа ученых из Китайского исследовательского института ракетной техники в Пекине разрабатывает метод уничтожения крупных астероидов при помощи ядерной бомбы.

Метод предполагает использование металлического ударного зонда для пробивания шахты в астероиде и последующее сбрасывание ядерной бомбы в это отверстие.

Ученые считают, что взрыв мощностью три мегатонны может полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров и более чем втрое увеличить изменение его скорости при размещении бомбы на глубине 30 метров.

ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. Группа ученых из Китая разрабатывает метод уничтожения крупных астероидов при помощи ядерного оружия, пишет газета Группа ученых из Китая разрабатывает метод уничтожения крупных астероидов при помощи ядерного оружия, пишет газета South China Morning Post

Как отмечает издание, команда ученых из Китайского исследовательского института ракетной техники в Пекине работает над разработкой метода уничтожения крупных астероидов, угрожающих Земле , при помощи ядерной бомбы.

"Идея заключается в следующем: сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту, затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которая взрывается внутри астероида", - говорится в статье.

По словам ученых, которые приводит газета, взрыв мощностью три мегатонны, примерно эквивалентный 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму, мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Исследователи также обнаружили, что размещение бомбы на глубине 30 метров под поверхностью может увеличить изменение скорости астероида более чем втрое по сравнению с неглубоким взрывом, что делает этот способ "значительно эффективнее для изменения траектории объекта".