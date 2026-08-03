Асфальт обновлен на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на улице Кухмистерова на юго-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на улице Кухмистерова, расположенной в районе Печатники и проходящей от улицы Гурьянова до улицы Полбина. Всего обновили более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна, в настоящее время завершаем нанесение дорожной разметки", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что ранее ремонт там проводился в 2022 году, гарантийный срок составляет три года.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - рассказал Бирюков.

Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.