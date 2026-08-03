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Защита обжаловала арест фигуранта дела об избиении ученого Зезина - РИА Новости, 03.08.2026
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07:03 03.08.2026 (обновлено: 07:15 03.08.2026)
Защита обжаловала арест фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Защита обжаловала арест фигуранта дела об избиении ученого в Екатеринбурге

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкФигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Реверук, фигурант уголовного дела после избиения уральского ученого Никиты Зезина, обжаловал свой арест.
  • Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа, незадолго до смерти он был жестоко избит.
  • Александра Реверука и его партнера по бизнесу Аркадия Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Александр Реверук, отправленный под стражу фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, обжаловал арест, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Костиков.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга ранее заключил под стражу по 26 сентября Реверука, его адвокат сообщал РИА Новости, что вину он не признает, а сам обвиняемый заявил о своей непричастности к смерти академика. В пятницу, 31 июля, суд арестовал Вагнера до 28 сентября, на заседании тот утверждал, что профессора "пальцем не трогал", а все, что он "совершил в состоянии аффекта", - толкнул заместителя Зезина плечом.
Аркадий Вагнер в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Отец обвиняемого в избиении Зезина заявил о синяках у детей после инцидента
31 июля, 14:08
"Жалоба подана", - сказал он.
Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института.
По версии следствия, на месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Александра Реверука и его партнера по бизнесу Аркадия Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Гражданская жена обвиняемого в избиении Зезина заявила о травле семьи
30 июля, 17:31
 
ПроисшествияЕкатеринбургНикита Зезин
 
 
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