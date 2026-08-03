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Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть дыни и арбузы - РИА Новости, 03.08.2026
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17:54 03.08.2026
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть дыни и арбузы

Милаева: арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкАрбузы и дыни
Арбузы и дыни - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Арбузы и дыни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом и синдромом раздраженного кишечника, рассказала эксперт по питанию для детей и взрослых Елена Милаева.
  • Диабетикам следует быть особенно осторожными при употреблении арбузов и дынь из-за высокого гликемического индекса.
  • Здоровому взрослому рекомендуется съедать не более 300–500 граммов арбузной мякоти и 250–600 граммов дыни в сутки, разовую порцию лучше ограничивать 200–400 граммами арбуза и 200–300 граммами дыни.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом и синдромом раздраженного кишечника, а диабетикам следует быть особенно осторожными, рассказала эксперт по питанию для детей и взрослых Елена Милаева.
"Сезон арбузов и дынь в самом разгаре, и главное правило здесь - умеренность... Особенно осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом, так как высокий гликемический индекс требует строгого ограничения порций. Часто противопоказано употреблять арбузы и дыни тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника", - сказала Милаева NEWS.ru.
По словам нутрициолога, здоровому взрослому в сутки рекомендуется съедать не более 300-500 граммов арбузной мякоти и 250-600 граммов дыни. Разовую порцию лучше ограничивать 200-400 граммами арбуза и 200-300 граммами дыни, добавила Милаева. Переедание бахчевых из-за большого количества воды и клетчатки может вызвать вздутие, метеоризм и диарею, предупредила специалист.
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