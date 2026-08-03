Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть дыни и арбузы

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом и синдромом раздраженного кишечника, а диабетикам следует быть особенно осторожными, рассказала эксперт по питанию для детей и взрослых Елена Милаева.

По словам нутрициолога, здоровому взрослому в сутки рекомендуется съедать не более 300-500 граммов арбузной мякоти и 250-600 граммов дыни. Разовую порцию лучше ограничивать 200-400 граммами арбуза и 200-300 граммами дыни, добавила Милаева. Переедание бахчевых из-за большого количества воды и клетчатки может вызвать вздутие, метеоризм и диарею, предупредила специалист.