Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть дыни и арбузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом и синдромом раздраженного кишечника, рассказала эксперт по питанию для детей и взрослых Елена Милаева.
- Диабетикам следует быть особенно осторожными при употреблении арбузов и дынь из-за высокого гликемического индекса.
- Здоровому взрослому рекомендуется съедать не более 300–500 граммов арбузной мякоти и 250–600 граммов дыни в сутки, разовую порцию лучше ограничивать 200–400 граммами арбуза и 200–300 граммами дыни.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Арбузы и дыни противопоказаны людям с гастритом, язвой, панкреатитом и синдромом раздраженного кишечника, а диабетикам следует быть особенно осторожными, рассказала эксперт по питанию для детей и взрослых Елена Милаева.
"Сезон арбузов и дынь в самом разгаре, и главное правило здесь - умеренность... Особенно осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом, так как высокий гликемический индекс требует строгого ограничения порций. Часто противопоказано употреблять арбузы и дыни тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника", - сказала Милаева NEWS.ru.
По словам нутрициолога, здоровому взрослому в сутки рекомендуется съедать не более 300-500 граммов арбузной мякоти и 250-600 граммов дыни. Разовую порцию лучше ограничивать 200-400 граммами арбуза и 200-300 граммами дыни, добавила Милаева. Переедание бахчевых из-за большого количества воды и клетчатки может вызвать вздутие, метеоризм и диарею, предупредила специалист.