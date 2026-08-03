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Apple сделала возможной предустановку российской поисковой системы - РИА Новости, 03.08.2026
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17:08 03.08.2026 (обновлено: 17:25 03.08.2026)
Apple сделала возможной предустановку российской поисковой системы

ФАС: Apple разрешила предустановку российского поисковика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Apple получила предупреждение от ФАС России о необходимости предустановить российские поисковые системы и магазин приложений «Макс» и Rustore на iPhone и iPad.
  • С 27 июля Apple реализовала возможность предустановки российской поисковой системы в обновленной версии iOS, но не выполнила требование о предустановке «Макса» и Rustore, в связи с чем ФАС возбудила дело против компании.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Apple в рамках предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии iOS с 27 июля, заявили в ведомстве.
ФАС России 1 июля выдала Apple предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования законодательства о предустановке на iPhone и iPad нацплатформы "Макс" и магазина приложений Rustore.
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"Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы", - сообщили в ФАС РФ.
Вместе с тем предупреждение в части предустановки "Макса" и Rustor компания не исполнила, в связи с чем ФАС возбудила в отношении Apple дело.
Служба напомнила, что в настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple.
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