Apple сделала возможной предустановку российской поисковой системы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Apple получила предупреждение от ФАС России о необходимости предустановить российские поисковые системы и магазин приложений «Макс» и Rustore на iPhone и iPad.
- С 27 июля Apple реализовала возможность предустановки российской поисковой системы в обновленной версии iOS, но не выполнила требование о предустановке «Макса» и Rustore, в связи с чем ФАС возбудила дело против компании.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Apple в рамках предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии iOS с 27 июля, заявили в ведомстве.
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"Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы", - сообщили в ФАС РФ.
Вместе с тем предупреждение в части предустановки "Макса" и Rustor компания не исполнила, в связи с чем ФАС возбудила в отношении Apple дело.
Служба напомнила, что в настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple.