Apple сделала возможной предустановку российской поисковой системы

Краткий пересказ от РИА ИИ Apple получила предупреждение от ФАС России о необходимости предустановить российские поисковые системы и магазин приложений «Макс» и Rustore на iPhone и iPad.

С 27 июля Apple реализовала возможность предустановки российской поисковой системы в обновленной версии iOS, но не выполнила требование о предустановке «Макса» и Rustore, в связи с чем ФАС возбудила дело против компании.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Apple в рамках предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии iOS с 27 июля, заявили в ведомстве.

ФАС России 1 июля выдала Apple предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования законодательства о предустановке на iPhone и iPad нацплатформы "Макс" и магазина приложений Rustore.

« "Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы", - сообщили в ФАС РФ.

Вместе с тем предупреждение в части предустановки "Макса" и Rustor компания не исполнила, в связи с чем ФАС возбудила в отношении Apple дело.