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Россияне смогут проголосовать в генконсульстве в Анталье на выборах в ГД - РИА Новости, 03.08.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:52 03.08.2026
Россияне смогут проголосовать в генконсульстве в Анталье на выборах в ГД

Россияне смогут проголосовать в генконсульстве РФ в Анталье на выборах в Госдуму

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет доступен избирательный участок № 8294 в генконсульстве РФ в Анталье.
  • Досрочное голосование пройдет в Аланье 13 сентября в школе «Классика-М».
  • Участвовать в голосовании могут граждане РФ старше 18 лет с действующим паспортом (заграничным, дипломатическим, служебным) или свидетельством на возвращение.
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы девятого созыва на участке в генконсульстве РФ на турецком курорте Анталья, досрочное голосование проведут в Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
«
Для проведения голосования в пределах консульского округа генерального консульства России в Анталье образован избирательный участок № 8294. "Участок будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.) в здании генконсульства", - сообщили дипломаты.
Досрочное выездное голосование будет проходить в Аланье 13 сентября с 8.00 до 20.00 в школе "Классика-М".
Информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно.
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. Избирателям необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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