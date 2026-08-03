Россияне смогут проголосовать в генконсульстве в Анталье на выборах в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ На выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет доступен избирательный участок № 8294 в генконсульстве РФ в Анталье.

Досрочное голосование пройдет в Аланье 13 сентября в школе «Классика-М».

Участвовать в голосовании могут граждане РФ старше 18 лет с действующим паспортом (заграничным, дипломатическим, служебным) или свидетельством на возвращение.

СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы девятого созыва на участке в генконсульстве РФ на турецком курорте Анталья, досрочное голосование проведут в Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве.

« Для проведения голосования в пределах консульского округа генерального консульства России в Анталье образован избирательный участок № 8294. "Участок будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.) в здании генконсульства", - сообщили дипломаты.

Досрочное выездное голосование будет проходить в Аланье 13 сентября с 8.00 до 20.00 в школе "Классика-М".

Информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. Избирателям необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.