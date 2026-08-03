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Анохин: Два новых корпуса больниц построят в этом году в Смоленской области - РИА Новости, 03.08.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:31 03.08.2026
Анохин: Два новых корпуса больниц построят в этом году в Смоленской области

В Смоленской области ведется модернизация инфраструктуры здравоохранения

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Завершение ремонта хирургического корпуса Смоленской Клинической больницы №1 и строительства нового корпуса Смоленской областной клинической психиатрической больницы в поселке Гедеоновка планируется в этом году, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор области Василий Анохин.
Анохин ознакомился с ходом капремонта корпуса Клинической больницы, который выполняется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". На объекте завершены демонтажные работы, идет отделка помещений и устройство коммуникаций. Система отопления готова на 80%, ведется монтаж систем водоснабжения и водоотведения.
Еще один крупный проект – строительство нового корпуса больницы в поселке Гедеоновка Смоленского муниципального округа. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Общая площадь корпуса – 18 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 600 коек и включает 12 стационарных отделений, амбулаторное отделение и судебно-психиатрическую экспертизу. Строительная готовность объекта составляет 63%. Там ведутся внутренние работы, приобретены материалы для отделки и медицинское оборудование.
"Открытие этого объекта позволит не только улучшить качество лечения, но и проводить специализированные экспертизы, в том числе для получения лицензий на оружие и прохождения военной службы", - отметил Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинЗдравоохранениеМедицина
 
 
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