Анохин: Два новых корпуса больниц построят в этом году в Смоленской области

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Завершение ремонта хирургического корпуса Смоленской Клинической больницы №1 и строительства нового корпуса Смоленской областной клинической психиатрической больницы в поселке Гедеоновка планируется в этом году, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор области Василий Анохин.

Анохин ознакомился с ходом капремонта корпуса Клинической больницы, который выполняется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". На объекте завершены демонтажные работы, идет отделка помещений и устройство коммуникаций. Система отопления готова на 80%, ведется монтаж систем водоснабжения и водоотведения.

Еще один крупный проект – строительство нового корпуса больницы в поселке Гедеоновка Смоленского муниципального округа. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Общая площадь корпуса – 18 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 600 коек и включает 12 стационарных отделений, амбулаторное отделение и судебно-психиатрическую экспертизу. Строительная готовность объекта составляет 63%. Там ведутся внутренние работы, приобретены материалы для отделки и медицинское оборудование.