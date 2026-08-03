Биолог предупредил о смертельно опасной амебе, обитающей в тропиках

Краткий пересказ от РИА ИИ Амеба Неглерия Фоулера обитает в теплой пресной воде и может вызывать менингоэнцефалит.

Амеба встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом, таких как Таиланд, Филиппины, Пакистан и Индия.

Заболевание развивается стремительно и в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом, максимальный срок жизни человека после заражения — 24 дня.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Амеба Неглерия Фоулера, которую можно встретить в теплой пресной воде в тропических странах, в том числе в Таиланде и на Филиппинах, способна вызывать смертельный менингоэнцефалит, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Амеба Неглерия Фоулера — это микроскопический одноклеточный организм, который обитает в теплой пресной воде: озерах, реках, горячих источниках, а также в недостаточно хлорированных бассейнах. В естественной среде она не считается паразитом и питается преимущественно бактериями", — сказал Федоров.

Он уточнил, что амеба встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом — в южных штатах США Таиланде , на Филиппинах. На территории РФ в природных водоемах она не зарегистрирована, но ближе всего к границам страны зафиксированы случаи в Пакистане и Индии.

По словам биолога, когда загрязненная вода попадает в организм через нос, паразит по обонятельному нерву проникает в мозг, вызывая тяжелое воспаление и разрушение мозговой ткани.

« "Она (амеба — ред.) прикрепляется к клеткам нервной ткани, выделяя в процессе жизнедеятельности разрушающие ферменты и токсины, которые растворяют клеточные мембраны. Массовая гибель нейронов вызывает мощное воспаление — менингоэнцефалит", — объяснил ученый.

При этом иммунный ответ оказывается не только неэффективным против амебы, но и усиливает отек мозга, усугубляя повреждение, отметил собеседник агентства.