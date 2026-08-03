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Биолог предупредил о смертельно опасной амебе, обитающей в тропиках - РИА Новости, 03.08.2026
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08:47 03.08.2026
Биолог предупредил о смертельно опасной амебе, обитающей в тропиках

Биолог Федоров: амеба Неглерия Фоулера может вызывать менингоэнцефалит

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБиолог за работой с микроскопом
Биолог за работой с микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амеба Неглерия Фоулера обитает в теплой пресной воде и может вызывать менингоэнцефалит.
  • Амеба встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом, таких как Таиланд, Филиппины, Пакистан и Индия.
  • Заболевание развивается стремительно и в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом, максимальный срок жизни человека после заражения — 24 дня.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Амеба Неглерия Фоулера, которую можно встретить в теплой пресной воде в тропических странах, в том числе в Таиланде и на Филиппинах, способна вызывать смертельный менингоэнцефалит, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Амеба Неглерия Фоулера — это микроскопический одноклеточный организм, который обитает в теплой пресной воде: озерах, реках, горячих источниках, а также в недостаточно хлорированных бассейнах. В естественной среде она не считается паразитом и питается преимущественно бактериями", — сказал Федоров.
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Он уточнил, что амеба встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом — в южных штатах США, Таиланде, на Филиппинах. На территории РФ в природных водоемах она не зарегистрирована, но ближе всего к границам страны зафиксированы случаи в Пакистане и Индии.
По словам биолога, когда загрязненная вода попадает в организм через нос, паразит по обонятельному нерву проникает в мозг, вызывая тяжелое воспаление и разрушение мозговой ткани.
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"Она (амеба — ред.) прикрепляется к клеткам нервной ткани, выделяя в процессе жизнедеятельности разрушающие ферменты и токсины, которые растворяют клеточные мембраны. Массовая гибель нейронов вызывает мощное воспаление — менингоэнцефалит", — объяснил ученый.
При этом иммунный ответ оказывается не только неэффективным против амебы, но и усиливает отек мозга, усугубляя повреждение, отметил собеседник агентства.
"Заболевание развивается стремительно и в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Инкубационный период короткий, составляет около двух-трех дней. Максимальный срок жизни человека после заражения — 24 дня, в среднем он не превышает 18 дней", — заключил Федоров.
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