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Ректор "Щуки" перечислил звезд Голливуда, следующих системе Станиславского - РИА Новости, 03.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:38 03.08.2026
Ректор "Щуки" перечислил звезд Голливуда, следующих системе Станиславского

Князев: Николсон, Хопкинс, Хоффман демонстрируют влияние школы Станиславского

© РИА Новости / Б. Бриллиантов | Перейти в медиабанкКонстантин Станиславский
Константин Станиславский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Б. Бриллиантов
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Константин Станиславский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев заявил, что влияние школы русского театрального режиссера Константина Станиславского наиболее ярко демонстрируют голливудские звезды Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман.
  • По мнению Князева, система Станиславского всегда будет востребована среди артистов мирового уровня.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Голливудские звезды Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман наиболее ярко демонстрируют влияние школы русского театрального режиссера Константина Станиславского, заявил РИА Новости ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.
«
"Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Мэрил Стрип - все эти великолепные артисты", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из голливудских звезд наиболее ярко демонстрирует влияние школы Станиславского.
По его мнению, система Станиславского всегда будет востребована среди артистов мирового уровня. "Мэрил Стрип вообще говорила в ответ на вопрос: "Вы что, учились в российской школе по системе Станиславского?" - "Нет, не совсем, я просто училась у больших артистов и старалась сделать так, как мастерски это делают они", - рассказал Князев.
Станиславский - знаменитый русский и советский театральный режиссер, живший на рубеже XIX-XX веков. Он известен, прежде всего, как педагог и создатель актерской системы, которая легла в основу так называемого метода - техники, которую использовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и многие другие актеры мирового масштаба. Суть этого метода заключается в том, что фокус смещен с внешнего "как сыграть" на внутреннее "как прожить" роль, чтобы зритель поверил в правдивость и подлинность переживаний.
Система Станиславского оказала влияние на развитие мирового театра и кино. Его принципы актерского мастерства по сей день изучаются в драматических школах по всему миру. Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил РИА Новости, что современного Голливуда не существовало бы без российской актерской школы, основанной на системе Станиславского.
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КультураРоссияГолливудКонстантин СтаниславскийДжек НиколсонЭнтони ХопкинсТеатральный институт имени Бориса ЩукинаГИТИС
 
 
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