Ректор "Щуки" перечислил звезд Голливуда, следующих системе Станиславского

"Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Мэрил Стрип - все эти великолепные артисты", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из голливудских звезд наиболее ярко демонстрирует влияние школы Станиславского.

Станиславский - знаменитый русский и советский театральный режиссер, живший на рубеже XIX-XX веков. Он известен, прежде всего, как педагог и создатель актерской системы, которая легла в основу так называемого метода - техники, которую использовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и многие другие актеры мирового масштаба. Суть этого метода заключается в том, что фокус смещен с внешнего "как сыграть" на внутреннее "как прожить" роль, чтобы зритель поверил в правдивость и подлинность переживаний.