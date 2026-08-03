Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Нижнего Новгорода («Чкалов») принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
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