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Запад США накрыла экстремальная жара - РИА Новости, 02.08.2026
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02:38 02.08.2026
Запад США накрыла экстремальная жара

Экстремальная жара накрыла западное побережье США

© РИА Новости / Лариса СаенкоЖара в Нью-Йорке
Жара в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Лариса Саенко
Жара в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экстремальная жара накрыла западное побережье США и будет усиливаться, достигнув пика к выходным.
  • Из-за жары и ветров в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
  • Губернатор штата Вашингтон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории из-за рекордной засухи и сильных ветров.
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщила в субботу Национальная служба погоды.
"На западе (США - ред.) нарастает жара, на северо-западе - крайне критическая пожароопасная погода", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным. К этому времени в ряде регионов прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к возгораниям в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.
В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.
"Рекордная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату", - заявил он.
Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.
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