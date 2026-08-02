Запад США накрыла экстремальная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ Экстремальная жара накрыла западное побережье США и будет усиливаться, достигнув пика к выходным.

Из-за жары и ветров в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.

Губернатор штата Вашингтон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории из-за рекордной засухи и сильных ветров.

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщила в субботу Экстремальная жара накрыла западное побережье США, сообщила в субботу Национальная служба погоды

"На западе ( США - ред.) нарастает жара, на северо-западе - крайне критическая пожароопасная погода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным. К этому времени в ряде регионов прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.

Синоптики предупредили, что сочетания ветров и жары могут привести к возгораниям в штатах Вашингтон , Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.

В сложившейся ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.

"Рекордная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату", - заявил он.