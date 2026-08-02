"Он плачет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

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"Полная безнадежность, примитивность и абсолютная бездарность находится у власти. Ну, люди терпят это. Такого никогда на Украине не было начиная с конца восьмидесятых годов. Такой жести просто не было — чтобы кучка непонятных людей захватила власть, держала ее, а никто ничего не мог сделать. Эта власть ведет к гибели Киева", — сказал он.