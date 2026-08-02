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"Он плачет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 02.08.2026
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20:57 02.08.2026 (обновлено: 23:09 02.08.2026)
"Он плачет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

Политолог Соскин: Зеленский приведет Украину к гибели

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил, что режим Владимира Зеленского приведет Украину к гибели.
  • Соскин раскритиковал обращение Зеленского к западным партнерам по поводу поставок вооружения.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского приведет Украину к гибели, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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"Полная безнадежность, примитивность и абсолютная бездарность находится у власти. Ну, люди терпят это. Такого никогда на Украине не было начиная с конца восьмидесятых годов. Такой жести просто не было — чтобы кучка непонятных людей захватила власть, держала ее, а никто ничего не мог сделать. Эта власть ведет к гибели Киева", — сказал он.

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Политолог также раскритиковал недавнее обращение Владимира Зеленского к партнерам по поводу поставок вооружения.
«

"А плач Зеленского? О, это настолько тоскливо, мелко, ну просто даже неприятно все это видеть. Это, конечно, чрезвычайное позорище. "Дайте нам, дайте нам". А никто ничего не дает", — резюмировал Соскин.

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Накануне глава киевского режима упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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