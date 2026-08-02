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На Западе раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 02.08.2026
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19:36 02.08.2026
На Западе раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа

The Washington Post: ВСУ катастрофически не хватает ракет для ПВО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ катастрофически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВСУ катастрофически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, пишет The Washington Post.
«
"Владимир Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО на встрече в Белом доме во вторник. <…> Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном", — говорится в публикации.
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Накануне глава киевского режима упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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