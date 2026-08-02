На Западе раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ катастрофически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВСУ катастрофически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, пишет The Washington Post.
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"Владимир Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО на встрече в Белом доме во вторник. <…> Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном", — говорится в публикации.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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