На Западе раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа

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"Владимир Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО на встрече в Белом доме во вторник. <…> Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном", — говорится в публикации.