Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марта Гавришко осудила требование Владимира Зеленского в адрес западных стран по поводу поставок ракет для систем Patriot.
- По мнению Гавришко, Зеленский ожидает, что весь мир оплатит расходы на ракеты, но самую высокую цену платят обычные украинцы.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко осудила требование Владимира Зеленского к западным странам по поводу поставок ракет для систем Patriot.
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"Современный перехватчик PAC-3 для системы Patriot стоит примерно четыре миллиона долларов за выстрел. И этот клоун, в чьем лексиконе, похоже, нет слова "дипломатия", но есть место для "эскалации", ожидает, что весь мир оплатит его наглость. Однако самый горький вывод заключается в том, что самую высокую цену платят обычные украинцы", — написала она в соцсети Х.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.