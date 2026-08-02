"Этот клоун". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине

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"Современный перехватчик PAC-3 для системы Patriot стоит примерно четыре миллиона долларов за выстрел. И этот клоун, в чьем лексиконе, похоже, нет слова "дипломатия", но есть место для "эскалации", ожидает, что весь мир оплатит его наглость. Однако самый горький вывод заключается в том, что самую высокую цену платят обычные украинцы", — написала она в соцсети Х.