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Высказывание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление в Британии - РИА Новости, 02.08.2026
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15:29 02.08.2026 (обновлено: 18:54 02.08.2026)

Высказывание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление в Британии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели британской газеты Telegraph обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украине удалось сбить только одну баллистическую ракету в ходе прошлых ударов ВС России по военным целям в Киеве.
  • Комментаторы с иронией написали, что такого не может быть, ведь на Западе уверяют, что Украина побеждает.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украине удалось сбить всего лишь одну баллистическую ракету в ходе прошлых ударов ВС России по военным целям в Киеве.

"Не может быть! Нам же в газете пишут, что Украина побеждает. Не могла же редакция нам соврать!" — с иронией написал один из комментаторов.
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"Ага, конечно. Украина побеждает, Путин — зло, а Россия воюет чипами из стиральных машин. Какой-то эксперт еще уверял, что Украина способна взять Москву. Повторяют одно и то же по кругу. Жалкое зрелище", — саркастически заметил другой.

"Евросоюз явно преувеличивает, заявляя, будто Россия собирается напасть на Европу. Эту сказку выдумали нарочно, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем. Зеленский мастерски всеми манипулирует и без конца бьет ложную тревогу. Пора уже дать Путину добиться своего и остановить эти бессмысленные смерти и разрушения на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Ну, одну-то ракету они все же сбили. Мы сейчас, скорее всего, не смогли бы перехватить даже столько", — заключили читатели британского издания.

ВС России прошлой ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", а также "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД", и другие объекты.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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