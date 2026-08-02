Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели британской газеты Telegraph обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украине удалось сбить только одну баллистическую ракету в ходе прошлых ударов ВС России по военным целям в Киеве.
- Комментаторы с иронией написали, что такого не может быть, ведь на Западе уверяют, что Украина побеждает.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украине удалось сбить всего лишь одну баллистическую ракету в ходе прошлых ударов ВС России по военным целям в Киеве.
"Не может быть! Нам же в газете пишут, что Украина побеждает. Не могла же редакция нам соврать!" — с иронией написал один из комментаторов.
"Не может быть! Нам же в газете пишут, что Украина побеждает. Не могла же редакция нам соврать!" — с иронией написал один из комментаторов.
"Ага, конечно. Украина побеждает, Путин — зло, а Россия воюет чипами из стиральных машин. Какой-то эксперт еще уверял, что Украина способна взять Москву. Повторяют одно и то же по кругу. Жалкое зрелище", — саркастически заметил другой.
"Евросоюз явно преувеличивает, заявляя, будто Россия собирается напасть на Европу. Эту сказку выдумали нарочно, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем. Зеленский мастерски всеми манипулирует и без конца бьет ложную тревогу. Пора уже дать Путину добиться своего и остановить эти бессмысленные смерти и разрушения на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Ну, одну-то ракету они все же сбили. Мы сейчас, скорее всего, не смогли бы перехватить даже столько", — заключили читатели британского издания.
ВС России прошлой ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", а также "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД", и другие объекты.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
"Евросоюз явно преувеличивает, заявляя, будто Россия собирается напасть на Европу. Эту сказку выдумали нарочно, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем. Зеленский мастерски всеми манипулирует и без конца бьет ложную тревогу. Пора уже дать Путину добиться своего и остановить эти бессмысленные смерти и разрушения на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Ну, одну-то ракету они все же сбили. Мы сейчас, скорее всего, не смогли бы перехватить даже столько", — заключили читатели британского издания.
ВС России прошлой ночью нанесли удары по украинским военным производствам. Так, в Киеве были поражены предприятие Fire Point, создающее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", а также "Радиоизмеритель", где выпускали детали для ракет "Нептун-МД", и другие объекты.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.