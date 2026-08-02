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Мендель рассказала, кто продолжает поддерживать Зеленского - РИА Новости, 02.08.2026
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14:16 02.08.2026
Мендель рассказала, кто продолжает поддерживать Зеленского

Юлия Мендель: совсем немногие на Украине продолжают поддерживать Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине его продолжают поддерживать очень немногие.
  • Мендель считает, что Украина при Зеленском превратилась в автократию, и привела в пример ситуацию с принудительной мобилизацией.
ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Совсем немногие на Украине продолжают поддерживать действия Владимира Зеленского, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Очень немногие. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы", - сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD), комментируя поддержку Зеленского на Украине.
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Как отметила Мендель, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера авторитаризма она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации людей.
"Зеленский попрал доверие людей к государству, и это подорвало всякую мотивацию сражаться. Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство: это взаимная нелояльность", - добавила она.
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