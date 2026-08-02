Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине его продолжают поддерживать очень немногие.

Мендель считает, что Украина при Зеленском превратилась в автократию, и привела в пример ситуацию с принудительной мобилизацией.

ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Совсем немногие на Украине продолжают поддерживать действия Владимира Зеленского, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Очень немногие. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы", - сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche ( JDD ), комментируя поддержку Зеленского на Украине

Как отметила Мендель, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера авторитаризма она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации людей.