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08:26 02.08.2026 (обновлено: 09:02 02.08.2026)
Мендель сделала тревожное заявление из-за поведения Зеленского

Мендель: стратегия Владимира Зеленского строится на манипулировании обществом

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его военная стратегия строится на манипулировании обществом.
  • Она добавила, что Зеленский управляет ожиданиями, постоянно рекламируя "неминуемую победу", которая продолжает отдаляться, в то время как человеческие потери продолжают расти.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Военная стратегия Владимира Зеленского строится на манипулировании обществом, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

"Каждый год одна и та же формула: смелое обещание → неудача → новые условия → новый срок отодвигается все дальше → больше “надежды”. Это не стратегия", — говорится в публикации.
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Она добавила, что Зеленский управляет ожиданиями, постоянно рекламируя "неминуемую победу", которая продолжает отдаляться, в то время как человеческие потери продолжают расти.

В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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