МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Военная стратегия Владимира Зеленского строится на манипулировании обществом, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X. "Каждый год одна и та же формула: смелое обещание → неудача → новые условия → новый срок отодвигается все дальше → больше “надежды”. Это не стратегия", — говорится в публикации.

Она добавила, что Зеленский управляет ожиданиями, постоянно рекламируя "неминуемую победу", которая продолжает отдаляться, в то время как человеческие потери продолжают расти.



В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.



Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.