Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский усиливает законодательное оформление мобилизации на Украине под давлением европейских спонсоров конфликта с Россией.

Восемь категорий граждан на Украине больше не смогут получить отсрочку от мобилизации.

Мирошник отметил, что Запад требует увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на поддержку.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта с Россией усиливает законодательное оформление загона "пушечного мяса" в окопы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя сокращение списка для отсрочки от мобилизации на Украине.

Ранее издание " Страна.ua " сообщало, что восемь категорий граждан на Украине больше не смогут получить отсрочку от мобилизации.

"Как и прогнозировалось, Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта усиливает законодательное оформление тотального загона "пушечного мяса" в окопы", - написал Мирошник в своем Telegram -канале.

Он отметил, что единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте с Россией - это "живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для войны Запад".

« "Увеличивая поддержку, западники требуют и увеличения поставок живой силы на фронт. Это расплата за европейский кредит в 90 миллиардов евро и обязательства военной помощи от стран НАТО после саммита в Анкаре", - добавил дипломат.