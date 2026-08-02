Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал усиление мобилизации на Украине - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.08.2026
Мирошник прокомментировал усиление мобилизации на Украине

Мирошник: Зеленский под давлением усиливает загон "пушечного мяса" в окопы

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский усиливает законодательное оформление мобилизации на Украине под давлением европейских спонсоров конфликта с Россией.
  • Восемь категорий граждан на Украине больше не смогут получить отсрочку от мобилизации.
  • Мирошник отметил, что Запад требует увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на поддержку.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта с Россией усиливает законодательное оформление загона "пушечного мяса" в окопы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя сокращение списка для отсрочки от мобилизации на Украине.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что восемь категорий граждан на Украине больше не смогут получить отсрочку от мобилизации.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, почему Макрон помогает ему
Вчера, 13:56
"Как и прогнозировалось, Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта усиливает законодательное оформление тотального загона "пушечного мяса" в окопы", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте с Россией - это "живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для войны Запад".
«
"Увеличивая поддержку, западники требуют и увеличения поставок живой силы на фронт. Это расплата за европейский кредит в 90 миллиардов евро и обязательства военной помощи от стран НАТО после саммита в Анкаре", - добавил дипломат.
Как подчеркнул Мирошник, за свою политику Зеленский расплачивается "не своими детьми".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Экс-премьер Украины сделал неприятное для Зеленского признание
Вчера, 13:18
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРодион МирошникНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала