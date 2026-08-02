Рейтинг@Mail.ru
Мендель назвала Украину при Зеленском мафиозным государством - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 02.08.2026
Мендель назвала Украину при Зеленском мафиозным государством

Мендель: коррупция на Украине создает ощущение мафиозного государства

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Юлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Юлия Мендель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что коррупционные скандалы создают впечатление работы Украины как мафиозного государства.
  • Ранее издание "Украинская правда" опубликовало часть "пленок Миндича", на которых бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
  • Юлия Мендель предполагает, что либо Зеленский некомпетентен, либо притворяется, что ничего не знает о коррупции в окружении.
ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Коррупционные скандалы, охватившие Украину, создают впечатление, что при Владимире Зеленском страна работает как мафиозное государство, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Издание "Украинская правда" в мае опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
«
"Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает?" - сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).
По ее словам, этому есть только два возможных объяснения: либо Зеленский некомпетентен, либо притворяется, что ничего не знает.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября 2025 года сообщило о масштабной спецоперации в сфере энергетики. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ в рамках дела пришли с обыском к Миндичу, однако он успел покинуть Украину за четыре с половиной часа до начала обысков. На следующий день НАБУ предъявило обвинения Миндичу и еще шести предполагаемым участникам преступной организации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Экс-премьер Украины сделал неприятное для Зеленского признание
Вчера, 13:18
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийЮлия Мендель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала