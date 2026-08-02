Мендель назвала Украину при Зеленском мафиозным государством

По ее словам, этому есть только два возможных объяснения: либо Зеленский некомпетентен, либо притворяется, что ничего не знает.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября 2025 года сообщило о масштабной спецоперации в сфере энергетики. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ в рамках дела пришли с обыском к Миндичу, однако он успел покинуть Украину за четыре с половиной часа до начала обысков. На следующий день НАБУ предъявило обвинения Миндичу и еще шести предполагаемым участникам преступной организации.