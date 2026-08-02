Мендель назвала Украину при Зеленском мафиозным государством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что коррупционные скандалы создают впечатление работы Украины как мафиозного государства.
- Ранее издание "Украинская правда" опубликовало часть "пленок Миндича", на которых бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
- Юлия Мендель предполагает, что либо Зеленский некомпетентен, либо притворяется, что ничего не знает о коррупции в окружении.
ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Коррупционные скандалы, охватившие Украину, создают впечатление, что при Владимире Зеленском страна работает как мафиозное государство, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Издание "Украинская правда" в мае опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
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"Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает?" - сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).
По ее словам, этому есть только два возможных объяснения: либо Зеленский некомпетентен, либо притворяется, что ничего не знает.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября 2025 года сообщило о масштабной спецоперации в сфере энергетики. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ в рамках дела пришли с обыском к Миндичу, однако он успел покинуть Украину за четыре с половиной часа до начала обысков. На следующий день НАБУ предъявило обвинения Миндичу и еще шести предполагаемым участникам преступной организации.