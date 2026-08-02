Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он стал главной проблемой для Украины.

По ее словам, Зеленский является главным бенефициаром войны, так как благодаря военному конфликту остается у власти и его ближайшее окружение получает миллиарды евро из Евросоюза.

ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский стал главной проблемой для Украины и больше других получает выгоду от продолжения боевых действий, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

« "Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Я полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этой войны", - сказала Мендель в интервью французскому изданию Journal de Dimanche (JDD).

Именно благодаря военному конфликту он остается у власти, так как отменил выборы. Кроме того, с ним связаны компании, принадлежащие его ближайшему окружению, которые получают миллиарды евро из Евросоюза, добавила она.