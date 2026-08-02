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Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины - РИА Новости, 02.08.2026
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13:58 02.08.2026
Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины

Мендель: Зеленский больше других получает выгоду от продолжения боевых действий

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он стал главной проблемой для Украины.
  • По ее словам, Зеленский является главным бенефициаром войны, так как благодаря военному конфликту остается у власти и его ближайшее окружение получает миллиарды евро из Евросоюза.
ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский стал главной проблемой для Украины и больше других получает выгоду от продолжения боевых действий, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«
"Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Я полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этой войны", - сказала Мендель в интервью французскому изданию Journal de Dimanche (JDD).
Именно благодаря военному конфликту он остается у власти, так как отменил выборы. Кроме того, с ним связаны компании, принадлежащие его ближайшему окружению, которые получают миллиарды евро из Евросоюза, добавила она.
Выборы на Украине прошли в 2019 году. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что проведение выборов "несвоевременно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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