Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он стал главной проблемой для Украины.
- По ее словам, Зеленский является главным бенефициаром войны, так как благодаря военному конфликту остается у власти и его ближайшее окружение получает миллиарды евро из Евросоюза.
ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский стал главной проблемой для Украины и больше других получает выгоду от продолжения боевых действий, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
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"Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Я полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этой войны", - сказала Мендель в интервью французскому изданию Journal de Dimanche (JDD).
Именно благодаря военному конфликту он остается у власти, так как отменил выборы. Кроме того, с ним связаны компании, принадлежащие его ближайшему окружению, которые получают миллиарды евро из Евросоюза, добавила она.
Выборы на Украине прошли в 2019 году. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что проведение выборов "несвоевременно".