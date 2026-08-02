СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.