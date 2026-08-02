Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Шеремет, член комитета Госдумы по безопасности, заявил, что Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины.
- По его словам, Зеленский стремится сделать территорию страны максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
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"Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский фактически устроил геноцид и репрессии в отношении украинского народа.