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Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 02.08.2026
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10:54 02.08.2026 (обновлено: 10:55 02.08.2026)
Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы

Депутат Шеремет: Зеленский запустил план по уничтожению Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Шеремет, член комитета Госдумы по безопасности, заявил, что Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины.
  • По его словам, Зеленский стремится сделать территорию страны максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
«
"Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский фактически устроил геноцид и репрессии в отношении украинского народа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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