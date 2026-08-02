Психолог предупредила о риске зависимости от ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина сообщила, что зависимость от искусственного интеллекта может появиться у человека при частом взаимодействии с данной технологией.

Зависимость от ИИ может привести к дезадаптации в социальной реальности и повышению тревожности.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зависимость от искусственного интеллекта (ИИ) может появиться у человека при частом взаимодействии с данной технологией, сообщила РИА Новости директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

Ранее газета Gazzettino сообщила о том, что государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта.

"Чем больше человек взаимодействует с искусственным интеллектом, тем больше проблем у него возникают в реальном взаимодействии. И тем выше потребность в уходе от социальной реальности. Следствием такого рода зависимости будет дезадаптация в социальной реальности, неопосредованной техническими средствами", - сказала Никишина

Психолог пояснила, что в таком случае также повышается выраженность эмоционально негативных состояний при реальных социальных контактах. Это будет побуждать зависимого от ИИ возвращаться туда, где его якобы понимают.