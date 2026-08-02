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Психолог предупредила о риске зависимости от ИИ - РИА Новости, 02.08.2026
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14:15 02.08.2026
Психолог предупредила о риске зависимости от ИИ

Психолог Никишина: при частом взаимодействии с ИИ может возникнуть зависимость

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина сообщила, что зависимость от искусственного интеллекта может появиться у человека при частом взаимодействии с данной технологией.
  • Зависимость от ИИ может привести к дезадаптации в социальной реальности и повышению тревожности.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зависимость от искусственного интеллекта (ИИ) может появиться у человека при частом взаимодействии с данной технологией, сообщила РИА Новости директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.
Ранее газета Gazzettino сообщила о том, что государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта.
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"Чем больше человек взаимодействует с искусственным интеллектом, тем больше проблем у него возникают в реальном взаимодействии. И тем выше потребность в уходе от социальной реальности. Следствием такого рода зависимости будет дезадаптация в социальной реальности, неопосредованной техническими средствами", - сказала Никишина.
Психолог пояснила, что в таком случае также повышается выраженность эмоционально негативных состояний при реальных социальных контактах. Это будет побуждать зависимого от ИИ возвращаться туда, где его якобы понимают.
По словам Никишиной, у такого человека будут возникать расстройства адаптации. Кроме того, в условиях дефицита социальной коммуникации будет нарастать и общая тревожность, к которой могут присоединиться и фобии.
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