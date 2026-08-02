Названы 25 регионов, где средние зарплаты превысили сто тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей уже в 25 российских регионах.

Самые высокие средние зарплаты в России в мае были на Чукотке — 260,7 тысячи рублей в месяц.

Сильнее всего зарплаты выросли в Еврейской автономной области — сразу на 22,9% в годовом выражении, до 115,2 тысячи рублей.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей уже в 25 российских регионах, а самыми высокими они были на Чукотке, свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.

Самые высокие средние зарплаты в России в мае получали на Чукотке - 260,7 тысячи рублей в месяц, в Магаданской области - 214,5 тысячи рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе - 205,4 тысячи рублей.

Выше 150 тысяч рублей зарплаты были еще в шести регионах. Так, на Камчатке трудовые доходы в мае среднем сложились на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве - 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе - 178 тысяч рублей, в Якутии - 169,2 тысячи рублей, на Сахалине - 160,7 тысячи, а в Мурманской области - 150,5 тысячи рублей.

Отметку в 100 тысяч рублей средняя ежемесячная зарплата преодолела еще в 16 регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе (149,2 тысячи рублей), Московской области (131,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (128,7 тысячи рублей) и Красноярском крае (122,6 тысячи).