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Отец Маска объяснил, почему Запад скрывает от своих жителей успехи России - РИА Новости, 02.08.2026
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12:38 02.08.2026
Отец Маска объяснил, почему Запад скрывает от своих жителей успехи России

Эррол Маск: Запад не хочет, чтобы его жители поняли, насколько хорошо в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Эррол Маск
 Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск заявил, что западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России.
  • По мнению Маска, на Западе боятся, что граждане поймут, насколько хорошо живется в РФ.
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живется в РФ, сказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.
"Западный мир не хочет знать об успехах России", - сказал Маск.
По мнению предпринимателя, Запад боится, что его граждане поймут, что Россия – "это то место, где люди хорошо живут".
Эррол Маск неоднократно посещал Россию и всегда положительно отзывался о стране и россиянах.
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