Отец Маска объяснил, почему Запад скрывает от своих жителей успехи России

Краткий пересказ от РИА ИИ Эррол Маск заявил, что западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России.

По мнению Маска, на Западе боятся, что граждане поймут, насколько хорошо живется в РФ.

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живется в РФ, сказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.

"Западный мир не хочет знать об успехах России", - сказал Маск.

По мнению предпринимателя, Запад боится, что его граждане поймут, что Россия – "это то место, где люди хорошо живут".