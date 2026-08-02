Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск заявил, что западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России.
- По мнению Маска, на Западе боятся, что граждане поймут, насколько хорошо живется в РФ.
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живется в РФ, сказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.
"Западный мир не хочет знать об успехах России", - сказал Маск.
По мнению предпринимателя, Запад боится, что его граждане поймут, что Россия – "это то место, где люди хорошо живут".
Эррол Маск неоднократно посещал Россию и всегда положительно отзывался о стране и россиянах.
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18 октября 2025, 07:22