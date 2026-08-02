ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военных в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
- Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Райгородок, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
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