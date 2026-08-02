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Мирошник назвал Украину "серым хабом" перепродажи западного орудия - РИА Новости, 02.08.2026
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08:05 02.08.2026 (обновлено: 08:07 02.08.2026)
Мирошник назвал Украину "серым хабом" перепродажи западного орудия

Мирошник: Запад использует Украину как "серый хаб" поставок оружия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад использует Украину как "серый хаб" для поставок оружия.
  • Он считает, что это делается для удовлетворения финансовых и политических интересов западных стран.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запад использует Украину как "серый хаб" поставок оружия ради удовлетворения финансовых и политических интересов, завил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«
"Западники сознательно держат Украину в статусе "серого хаба" поставки вооружений, используя это государствоподобное образование для удовлетворения своих политических и коммерческих и коррупционных интересов", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Он добавил, что если бы это было иначе, то поток поставок вооружений был бы как минимум сокращен, а при необходимости полностью остановлен.
"Раз это не так, то в этом преступном синдикате действуют не только представители киевского режима, но и те, кто бесконтрольно передают им такой объем вооружений", - заключил дипломат.
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