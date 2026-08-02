Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад использует Украину как "серый хаб" для поставок оружия.

Он считает, что это делается для удовлетворения финансовых и политических интересов западных стран.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запад использует Украину как "серый хаб" поставок оружия ради удовлетворения финансовых и политических интересов, завил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

« "Западники сознательно держат Украину в статусе "серого хаба" поставки вооружений, используя это государствоподобное образование для удовлетворения своих политических и коммерческих и коррупционных интересов", - сказал Мирошник в беседе с агентством.

Он добавил, что если бы это было иначе, то поток поставок вооружений был бы как минимум сокращен, а при необходимости полностью остановлен.