Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ у третьего энергоблока - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 02.08.2026
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ у третьего энергоблока

Яшина: ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ рядом с 3-м энергоблоком

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС ночью у 3-го энергоблока.
  • Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.
  • Администрация Запорожской АЭС проинформировала сотрудников МАГАТЭ об атаке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Администрация Запорожской АЭС проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об очередной атаке ВСУ по территории станции, совершенной ночью у 3-го энергоблока, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Дрон ВСУ ночью ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло, заявил ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"Да, мы проинформировали сотрудников МАГАТЭ об этом (атаке – ред)" , - сказала Яшина.
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока - у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошло. Разрушений и пострадавших нет, сообщили на станции.
Пресс-служба станции 30 июля сообщила, что дрон ВСУ пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, он был обезврежен.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре
19 июля, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала