ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ у третьего энергоблока

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Администрация Запорожской АЭС проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об очередной атаке ВСУ по территории станции, совершенной ночью у 3-го энергоблока, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Да, мы проинформировали сотрудников МАГАТЭ об этом (атаке – ред)" , - сказала Яшина.

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока - у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошло. Разрушений и пострадавших нет, сообщили на станции.