ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ у третьего энергоблока

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС ночью у 3-го энергоблока.
- Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.
- Администрация Запорожской АЭС проинформировала сотрудников МАГАТЭ об атаке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Администрация Запорожской АЭС проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об очередной атаке ВСУ по территории станции, совершенной ночью у 3-го энергоблока, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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"Да, мы проинформировали сотрудников МАГАТЭ об этом (атаке – ред)" , - сказала Яшина.
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока - у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошло. Разрушений и пострадавших нет, сообщили на станции.
Пресс-служба станции 30 июля сообщила, что дрон ВСУ пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, он был обезврежен.
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19 июля, 08:48