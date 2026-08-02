При инциденте с дроном, обнаруженным у ЗАЭС, никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У здания третьего энергоблока ЗАЭС был обнаружен беспилотный летательный аппарат.
- Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при инциденте с БПЛА, обнаруженным у здания третьего энергоблока ЗАЭС, нет, сообщает пресс-служба станции.
"Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока - у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошло. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс".