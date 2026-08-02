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При инциденте с дроном, обнаруженным у ЗАЭС, никто не пострадал - РИА Новости, 02.08.2026
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15:31 02.08.2026
При инциденте с дроном, обнаруженным у ЗАЭС, никто не пострадал

Никто не пострадал при инциденте с обнаруженным у ЗАЭС беспилотником

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У здания третьего энергоблока ЗАЭС был обнаружен беспилотный летательный аппарат.
  • Детонации не произошло, разрушений и пострадавших нет.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при инциденте с БПЛА, обнаруженным у здания третьего энергоблока ЗАЭС, нет, сообщает пресс-служба станции.
"Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока - у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошло. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс".
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